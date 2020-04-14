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Başkan Tuncel bir yüzü daha güldürdü

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Cemal Bilir’i evinde ziyaret ederek akülü sandalye hediye etti.Sosyal Belediyeciliğin güzel örneklerine imza atan Başkan Tuncel bu kez Söke’nin eski esnaflarından Cemal Bilir’i mutlu etti.Hayırseverler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olan Söke Belediyesi bir vatandaşını daha mutlu etti.

Başkan Tuncel bir yüzü daha güldürdü

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Cemal Bilir’i evinde ziyaret ederek akülü sandalye hediye etti.
Sosyal Belediyeciliğin güzel örneklerine imza atan Başkan Tuncel bu kez Söke’nin eski esnaflarından Cemal Bilir’i mutlu etti.
Hayırseverler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olan Söke Belediyesi bir vatandaşını daha mutlu etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel bizzat gerçekleştirdiği ziyaretle, Cemal Bilir’e akülü aracını teslim etti. Söke’nin eski ve tanınmış esnaflarından olan Cemal Bilir, mutlu olduğunu ifade ederek Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür etti.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü oluyoruz. Bir yandan Ramazan ayı öncesinde gıda yardımlarımız devam ediyor. Ülke olarak virüs salgını dolayısıyla da zorlu bir süreçten geçerken, sosyal destek hizmetlerinin bu süreçte dayanışma duygularımızı daha da arttırdığına inanıyorum. Söke Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Cemal ağabeyimize akülü aracını teslim ettik. Güle güle kullanmasını diliyorum” dedi.
Hasene Yardımlaşma Derneği tarafından temin edilen akülü sandalyenin teslimi sırasında, Cemal Bilir’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Başkan Tuncel bir yüzü daha güldürdü

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