YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Tuncel, Sökeli gazetecileri bir araya getirdi

Başkan Tuncel, Sökeli gazetecileri bir araya getirdi

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü ve Basın bayramı onuruna bir yemek düzenledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü ve Basın bayramı onuruna bir yemek düzenledi. Sökeli gazetecileri bir araya getiren yemekte Belediye Başkanı Levent Tuncel, başkan yardımcıları Veli Devrim Yerli, Mustafa İberya Arıkan, başkan danışmanı Melda Keskin, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şube Başkanı Ali Esmer, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer de bulundu.
“Yerel basının her zaman yanındayım”
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptığı konuşmada, “Biz göreve gelirken yerel basını ayakta tutmak için elimizden geleni yapacağımızı söylemiş, destek olacağımızın sözünü verdik. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel olarak her zaman yanınızdayım. Her türlü derdinizde yanınızdayım. Kapımız her zaman açık. Gelebilirsiniz, her konuda sizlere yardıma hazırım. Yerel basını yaşatmak bizim görevimiz. Sizlerin sonuna kadar arkasındayım. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.
“Yerel basın zor durumda”
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı konuşmasında; “Yerel basın çok zor durumda. Söke Belediyesi yerel basını önemsiyor ve destekliyor. Fakat gönül isterdi ki Söke’deki tüm kurumlar yerel basını desteklesin, yerel basın ayakta kalsın. Yerel basın zor günler yaşıyor. Yerel basın yok edilmeye çalışılıyor izlenimini alıyoruz. Sorunları yerel basın duyurur. Yerel basını yok ederlerse halkın sesinin kesileceğini düşünüyorlar. Çünkü yerel basının ayakta kalması halkın sesinin çıkması demektir. Basın ile ilgili özellikle yerel basını güçlendirecek yasaların çıkmasını bekliyoruz” dedi.
“Basın bayramında sansürü konuşmak üzücü”
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer ise, “Sansürün kaldırılışının yıl dönümünde sansürü konuşuyor olmak üzücü. Sosyal medyanın düzenlenmesi bugün gündemde olan bir konu. Elbette sosyal medyanın kendine çeki düzen vermesi, kanuna bağlanmasını ve haksız eleştirilerin ve karalamaların, çamur atmaların kalkmasını hepimiz istiyoruz ama sosyal medya bugün halkın kendini en iyi ifade edebildiği, habercilerin kendilerini daha kolay takipçilerine ulaştırabildikleri mecralar. Bu anlamda sosyal medyada yapılacak düzenlemelerin uygun bir şekilde yapılmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.