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Başkan Turanlı hain saldırıyı kınadı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde meydana gelen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajı yayımladı.Mesajında Suriye rejimi tarafından kahraman Türk askerine yönelik yapılan hain saldırıyı kınadığını belirten Başkan Turanlı, “Milletimizin, alçak saldırılar karşısında her zamankinden daha metanetli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu zor günleri atlatacağına inancım tamdır.

Başkan Turanlı hain saldırıyı kınadı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde meydana gelen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Mesajında Suriye rejimi tarafından kahraman Türk askerine yönelik yapılan hain saldırıyı kınadığını belirten Başkan Turanlı, “Milletimizin, alçak saldırılar karşısında her zamankinden daha metanetli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu zor günleri atlatacağına inancım tamdır. Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığa karşı suç işlemeye devam eden Suriye rejimi tarafından kahraman Türk askerine yönelik yapılan hain saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Turanlı, “Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için mücadele ederken şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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