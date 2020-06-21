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Başkan Turanlı’dan Babalar Günü Mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 13:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Turanlı mesajında, "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır.

Başkan Turanlı’dan Babalar Günü Mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Turanlı mesajında, "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Turanlı’dan Babalar Günü Mesajı

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