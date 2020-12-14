Başkan Tütüncü: “Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı’nın isimlerini ilçedeki üç önemli caddeye verdiklerini belirterek, “Caddelerden gelip geçenler bu üç ismin kim olduğunu anlayacaklar ve onları hatırlayacaklar. Ülkemize ve şehrimize hizmet etmiş isimlerin, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya yönelik yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz” dedi.

Kepez Belediye Meclisi, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Antalya’yı temsil etmiş olan Hasan Fehmi Boztepe, Galip Kaya ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı’nın isimlerini ilçedeki üç önemli caddeye vermişti. Üç kişinin tanıtımlarını içeren kitabeleri de isimlerinin verildiği caddelere yerleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kültür Mahallesi’nde 3816 Sokak’ta hatırası yaşatılan Galip Kaya’nın isim kitabesinde incelemelerde bulundu.

“Hizmet edenlerin hatıraları Kepez’de yaşatılıyor”

Belediyelerin kent hafızasına katkı sağlamasının önemine işaret eden Tütüncü, “Kent hafızasına katkı sağlama, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurma anlamında yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi de; şehrimize hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış olan büyüklerimizin hatıralarını yaşatmak geliyor. Galip Kaya, Mehmet Pırıltı ve Hasan Fehmi Boztepe’nin, Antalya’ya ne kadar önemli çalışmalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Belediye Meclisimiz, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla, bu üç önemli şahsiyetin isimlerini, aziz hatıralarını yaşatmak ve ruhlarını şad etmek amacıyla ilçemizdeki üç önemli caddeye verdik” dedi.