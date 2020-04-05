Başkan Tütüncü’den hemşehrilerinin evlerine sanal ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıdı. Tütüncü, bir günde 11 ailenin evine sanal ziyaretle konuk oldu.

Korona virüs salgını öncesi her gün onlarca esnaf ve ev ziyareti gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şimdi de hemşehrilerinin evlerine sanal ortamda misafir oluyor. Korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıyan Tütüncü, Cuma akşamı 11 ailenin evine konuk oldu. Sanal ortamda gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde hal hatırlar soruldu, sohbetler edildi, karşılıklı çaylar yudumlandı. Başkan Tütüncü, evlerine konuk olduğu ailelerin istek ve dileklerinin olup olmadığını da sordu. Hemşehrilerinin taleplerini anında bürokratlarına ileten Tütüncü, belediye ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduklarını söyledi.

"Hemşehrilerimle gönül bağımı koparmıyorum"

Tütüncü, sanal ortamda gerçekleştirilen ev ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Tütüncü, yaptığı paylaşımda “Evde Kal’ sak da, ‘Evde Kal Antalya’ desek de hemşehrilerimizle gönül bağımı koparmıyorum. Bu akşam 11 ailemizin evine konuk oldum. Güzel güzel sohbet ettik. Bize gönüllerini açan dostlara çok teşekkürler. Yeni bir uygulama olarak sanal ziyaretlere başladım. Sevgimiz engel tanımaz” açıklamasında bulundu.

