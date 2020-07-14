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Başkan Uçar’dan 15 Temmuz mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Başkan Uçar’dan 15 Temmuz mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Birlik Günü dolayışla bir mesaj yayınladı.
Başkan Dr. Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin geleceğini karartmak, umutlarını söndürmek için çalışan, ihanet şebekelerine karşı milletimiz birkaç saat içinde büyük bir öfkeyle ve vatan aşkıyla birleşti. Cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşuyla hain darbe girişimi bertaraf edildi. O gece bütün ülkede; salalarla kendine gelen, ezanla dirilen, dualarla korunan bir millet vardı. 15 Temmuz; bin yıllık siyasi tarihimizin, Malazgirt’ten beri verdiğimiz destansı mücadelenin bir özetidir, bir dönüm noktasıdır, başkaldırısıdır, önlenemez yükselişidir. 15 Temmuz; “biz” olduğumuzun, yürek yüreğe olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, Türkiye olduğumuzun, millet olduğumuzun, “vatan” ekseninde durduğumuzun işaretidir. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ikinci istiklal savaşı kazanıldı ve ‘son kale’ emniyete alındı. Geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz’da da kalbi vatan için çarpan milletimiz, hainlere geçit vermeyerek bu hain ve menfur darbe girişimini bertaraf etti. Ülkemizin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 250 şehidimizi rahmetle anıyor, 2500’e yakın gazimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum. Vatanına, bayrağına ve milletin iradesine genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden sahip çıkan ve en başta da günlerce, heyecanını hiç kaybetmeden Erzurum meydanlarını boş bırakmayan hemşerilerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün vatanımıza olan sevgi ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olmasını Yüce Mevla’dan temenni ediyorum.”

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İkindi
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Akşam
19:50
Yatsı
21:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
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