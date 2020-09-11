Başkan Üçok, "Gülümseten sonuç" diyerek son dakika paylaştı

Amasya’nın Suluova ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla arama çalışmalarına devam eden Suluova Belediyesi, yeni bir su kaynağına daha ulaştı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluovalı vatandaşlara yeni bir "su" müjdesi daha verdi. Başkan Fatih Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suluovalı vatandaşlara, “Pazar Mahallesi Dere Caddesinde yürüttüğümüz içme suyu sondaj çalışması bizleri sevindirdi. Bulduğumuz bu güçlü su kaynağını önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız.Tüm Hemşehrilerime sabrınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

