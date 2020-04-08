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Başkan Ulutaş: Kaş'a gelmeyin

ANTALYA HABERLERİ  | 08.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü turizm ve dalış merkezi Kaş'ta, koronavirüs önlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın dünyaca ünlü turizm ve dalış merkezi Kaş'ta, koronavirüs önlemleri hız kesmeden devam ediyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, alınan önlemleri artırdıklarını söylerken, Kaş sevdalılarına ilçeye bu süreçte gelmemeleri çağrısında bulundu.
Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve Kaş'a bağlı 54 mahallede koronavirüsle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kaş Belediyesi ilk etapta 15 bin maske ve eldiven dağıtımına başladı. Kaş Belediyesi girişinde, Kaş Devlet Hastanesi ve Kaş pazarında 3 dezenfektan tüneli kuruldu. Özellikle nüfusun yoğun olduğu başta Kaş merkez, Kalkan, Yeşilköy, Ova, Kınık, Çavdır, Çayköy, Üzümlü ve Gömbe gibi mahalleler başta olmak üzere dezenfektan çalışmalar yoğunlaştırıldı. Başkan Ulutaş da pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtımına katıldı. Esnafa ve pazara gelenlere maske ve eldiven hediye etti.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş bir dünya markası. Antalya'mızda, ülkemizde Kaş'ın sevdalısı, dostu çok. Ben Antalya'daki Kaş sevdalıları ve Kaş dostları; bu süreçte lütfen Kaş'a gelmeyin. Evinizde, ilçenizde, Antalya merkezdeki evinizde kalın. Çünkü Kaş da evinde kalıyor. Bu süreci birlikte atlatalım. Kaş sevginizi bu sese kulak vererek gösterin. O zaman Kaş tüm güzellikleriyle sizi bekliyor olacak. Ne kendinizi ne de Kaş'ı sıkıntıya sokmayın. Zor durumda olan her vatandaşımıza bu zor süreçte ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ekiplerimiz 15 bin maske ve eldiven dağıtımına başladı. Bunu 60 bine çıkaracağız. Kurduğumuz 3 dezenfeksiyon tüneline yenilerini ekleyeceğiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın konulan kurallara uyması" dedi.

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Muratpasa
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