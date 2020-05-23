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Başkan Ünal’dan bayram mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.05.2020 18:41 | Son Güncelleme

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Ünal mesajında , “Yüce Allah’ın, bizleri; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaştırmış olmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Başkan Ünal’dan bayram mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Ünal mesajında , “Yüce Allah’ın, bizleri; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaştırmış olmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyada pandemi haline gelen korona virüs salgını yüzünden ilk defa Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarımızda, camilerimizde beraber olamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Bu bayram eş, dost ve akrabalarımızın bayramını evimizden doğru tebrik edeceğiz. Önümüzdeki bayramlarda sofralarımızı paylaşıp her birlikle kucaklaşarak bayram sevincini yaşayacak olmamız en büyük arzumuz. Bu bayram sokağa çıkma yasağına dikkat edelim. Devletimizin açıkladığı kuralara uyarak hareket edelim ki bu virüsü biran önce ülkemizden def edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının tüm insanlığa başta sağlık mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder en kalbi duygularla bayramınızı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

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