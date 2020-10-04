YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Başkan Ünlü’den ıslah çalışmalarına yerinde inceleme

Başkan Ünlü’den ıslah çalışmalarına yerinde inceleme

ÇORUM HABERLERİ  | 04.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede devam eden ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile birlikte ıslah çalışmaları devam eden Dündar deresini gezen Başkan Ünlü, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Sorunlara anlık tedbirler üretmek yerine kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Ünlü, “Derelerimizde ıslah çalışmalarımız devam ediyor.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede devam eden ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.
DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile birlikte ıslah çalışmaları devam eden Dündar deresini gezen Başkan Ünlü, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Sorunlara anlık tedbirler üretmek yerine kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Ünlü, “Derelerimizde ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Sorunlara kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunları yaparken de sadece halkımızın hayır duasına talip oluyoruz. Bayat’ımız için yegane şiarımız ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bunun içinde bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

Çorum Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:34
İkindi
15:49
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Abalı Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.