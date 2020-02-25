YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa örgütleri ve meclis üyeleriyle birlikte partisi CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Uysal, İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Gülen Ercan, İlçe Gençlik Kolları Hakan Genbeş ve meclis üyeleriyle birlikte 9 Şubat’ta yapılan kongrede il başkanlığına seçilen Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa örgütleri ve meclis üyeleriyle birlikte partisi CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Uysal, İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Gülen Ercan, İlçe Gençlik Kolları Hakan Genbeş ve meclis üyeleriyle birlikte 9 Şubat’ta yapılan kongrede il başkanlığına seçilen Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret dolayısıyla il başkanlığının toplantı salonunda partililere seslenen İl Başkanı Bayar, “Hedefimiz Antalya’da CHP’yi birinci parti yapmak. Bunun için hep birlikte, belediyelerimiz, kadın kolları ve gençlik kollarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışıp bu söylediğimiz sözü yerine getirmek boynumuz borcu” diye konuştu.
Başkan Uysal ise, CHP’nin demokrasi geleneği ve geçmişi olmayan bir ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderleriyle ortaya çıkan demokrasinin mimarı parti olduğunu söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte CHP’nin, aynı zamanda, demokratik yapı içinde sosyal demokrat kimlikle rekabet eden siyasi kurum olarak CHP’nin dünya siyasi tarihinde eşsiz ve nadide bir yeri olduğuna dikkat çekti. Böylesine önemli bir tarihsel birikim ve deneyime sahip bir partinin il başkanlığına seçilmenin son derece sorumluluk isteyen bir görev olduğunu belirten Uysal, Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
İlçe Başkanı Şahin ise gelecek dönemde partinin tüm kurumlarıyla CHP’nin başarısı için çalışacaklarını, hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaretin sonunda Uysal, Muratpaşa ilçe örgütleri adına İl Başkanı Bayar’a Kaleiçi ve tarihi saat kulesini buluşturan bir fotoğraf çalışması hediye etti.

Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Antalya Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:15
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Damla Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Duygu Topluk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.