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Başkan V. Subaşı mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek hediye etti

23.04.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin katıldığı programda Başkan V. Subaşı çocuklara şeker vererek, “Şehir mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlarımızla bayramlaştık ve kendilerine seramızda yetişen çiçeklerden hediye ettik. Kaybettiğimiz tüm yakınlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da çiçek takdiminden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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