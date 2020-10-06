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Başkan Vekili Aslan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 06.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.Ziyaretler kapsamında, esnafın ve vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekli Aslan, bu kez Kazım Karabekir Caddesi Bahçıvan Mahallesi, Şemsiyeli, Kuş Kafesi, Nur Baba Sokak esnafıyla çay evinde bir araya geldi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.
Ziyaretler kapsamında, esnafın ve vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekli Aslan, bu kez Kazım Karabekir Caddesi Bahçıvan Mahallesi, Şemsiyeli, Kuş Kafesi, Nur Baba Sokak esnafıyla çay evinde bir araya geldi. Ziyarette ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. Hizmet süresi içerisinde her zaman vatandaşların ve esnafların ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek İpekyolu’nu daha da yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun mesaimiz içerisinde her fırsatta esnafımızla bir araya gelip onların sorun ve önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Kuş Kafesi ve Nur Baba sokağını dubalarla kapatacağız. Bu sokakları, sadece acil araç girişleri için açacağız ve buralarda peyzaj çalışması yapacağız. Ayrıca sokaklarımızda tabure ve benzeri şeyler asla yol ortasında olmamalı buna izin vermeyeceğiz. Sokaklarımızda bir düzen olmalı. Buradaki mekanların dış cepheleri daha düzgün olmalı, esnaf arkadaşlarımız bu konuya dikkat etsin. Şemsiye Sokağın Maraş Caddesi ile bağlantısını kuracağız. Yine bu sokaklardaki işletmelerin rahatsız olmaması için dilencilere karşı, çocukların, gençlerin kavgalarına karşı sıkı güvenlik önlemleri alacağız. Esnaflar da kendi sokağına mutlak surette sahip çıkmalıdır. Esnaflarımızın Kapıköy taleplerini dinliyoruz, anlıyoruz. Bu konu ile ilgili gerek biz, gerek valilik bütün ilgili yerlere talep ve sıkıntıları ilettik. Bir iki ay sabredeceğiz. Umarım bu sıkıntılı günlerde geçecek. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.

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