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Başkan Vergili: “Mehmet Ali Şahin KARDEMİR’de problemleri ortadan kaldırır”

KARABÜK HABERLERİ  | 18.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin getirilmesi halince problemleri ortadan kaldıracağını söyledi.Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kasım ayında gerçekleştirilecek olan KARDEMİR Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı için YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in adının konuşulmasını değerlendirdi.

Başkan Vergili: “Mehmet Ali Şahin KARDEMİR’de problemleri ortadan kaldırır”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin getirilmesi halince problemleri ortadan kaldıracağını söyledi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kasım ayında gerçekleştirilecek olan KARDEMİR Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı için YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in adının konuşulmasını değerlendirdi. Vergili açıklamasında, “Mehmet Ali Şahin’in herhangi bir yerde milletvekili olması veya büyük bir yerde yönetim kurulu başkanı olmasına nasıl bakarsınız diye bir durum olamaz, çünkü bu asla tartışılmaz. Hele KARDEMİR’de ise hiç tartışılmaz. KARDEMİR’deki en büyük hadise şuanda iki ailenin arasındaki uzlaşma olur. Burada hiçbir problem yok ama nedense iki aile ortak bir karar alıp KARDEMİR’e yön vermekten son 2-3 yıldır imtina ediyorlar. Evvela bu uzlaşmanın sağlanması lazım ki, bu uzlaşmayı Mehmet Ali Bey’den daha iyi sağlayacak Karabük’te ikinci bir kişi olmaz” ifadelerini kullandı.
“Mehmet Ali Bey burayı tamamen şekillendirir”
Başkan Vergili KARDEMİR’in hükümetle ve devletle işinin bitmeyeceğini de belirtirken, “KARDEMİR için son derece önemli olan Filyos devam ediyor. Burada çok büyük bir ağırlık koyulması lazım. Siyasi bir ağırlık olması lazım. Çünkü Filyos’ta siyaset üzerine çalışmalar devam ediyor. Mehmet Ali Bey olduktan sonra burayı tamamen şekillendirir. Devletle ilgili çok büyük problemleri çok rahat çözer. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetime en iyi şekilde başkanlık edip üyeler arasındaki uzlaşmalarını sağlayacak, yönlendirmelerin doğru olup olmayacağını analiz edecek kişidir. Mehmet Ali Bey KARDEMİR’de veya başka bir yerde olsun bize her zaman lazım olan kişidir. Çevresinden, düşüncelerinden faydalanacağımız kişidir” diye konuştu.
“Eski problemleri ortadan kaldırır”
Mehmet Ali Şahin’in KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı olursa çok sevineceğini de dile getiren Başkan Vergili şunları söyledi: “Belki yapacağı girişimlerle aileler arası uzlaşmayı sağlar. Eski problemleri ortadan kaldırır. KARDEMİR 3-5 yıl evvelki Mutullah Yolbulan dönemine girer. Benim temennim bu. KARDEMİR’in düzene girmesi, ailelerin samimi bir şekilde hareket etmesi benim en çok arzu ettiğim şeydir.”

Başkan Vergili: “Mehmet Ali Şahin KARDEMİR’de problemleri ortadan kaldırır”

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