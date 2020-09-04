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Başkan Vidinlioğlu, “KASMEK bu yıl içinde bitecek”

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) binasının bu yıl içerisinde bitirileceğini söyledi.Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) binasının bu yıl içerisinde bitirileceğini söyledi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sanatı ve mesleki eğitimi desteklemek ayrıca şehrin konak restorasyonları için uzman bir ekip kurma projesini de hayata geçireceği Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) binasında yapılan çalışmaları inceledi. Yaptığı incelemenin ardından şehir için önem taşıyan projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu’nun tarihi konaklarını hızlı ve düşük maliyetle restore etmek adına restorasyon birimini burada kuracaklarını kaydetti. Başkan Vidinlioğlu, “Hem maliyet hem de işçilikteki kaliteyi gözeterek bu yönde bir birim kurmaya karar verdik. İlimizdeki tarihi dokuyu ayağa kaldırmak, korumak ve geleceğe taşımak için gelenek ile bilimi aynı potada eriterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
İş dünyasının nitelikli ara personel sıkıntılarını da yapılacak görüşmeler sonucunda tespit edilerek bu yönde kursların KASMEK çatısı altında verileceğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Hemşehrilerimize meslek edindirme kursları vereceğiz. Bu doğrultuda iş dünyası ile vatandaşlarımız arasında köprü kuracağız. İstihdama katkı sağlayacağız. Nitelikli personel açığının kapanması noktasında da önemli adımlar atacağız. Yöresel ürünlerimizi de gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılmasını sağlayacağız. Usta öğreticilerimiz ve kurumlarımız ile ortak yapacağımız çalışmalar ve gerçekleştireceğimiz istişarelerle şehrimiz açısından en doğru kursların açılmasını da sağlayacağız” diye konuştu.
Başkan Vidinlioğlu, ayrıca Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı’nda yapımı süren Müzikli Danslı Kuru Havuz Projesi’yle ilgili bilgiler aldı. Buradaki ziyaretinin ardından Başkan Vidinlioğlu, Esentepe Mahallesi’nde yapılması planlanan Mahalle Konağı alanında da incelemelerde bulundu.

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