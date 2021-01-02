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Başkan Vidinloğlu’ndan filyasyon ekiplerine ziyaret

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.01.2021 20:36 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, filyasyon ekiplerini ziyaret etti.
Mart ayından itibaren büyük bir özveri ile koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, filyasyon ekipleriyle bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Sağlık çalışanlarının istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Vidinlioğlu, “Pandemiyle mücadelede fedakarlıklarıyla takdiri hak eden kıymetli sağlık çalışanlarımız ile bir araya geldik. Sağlık İl Müdür Vekilimiz Sayın Dr. Yüksel Kutlu ile birlikte KETEM Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki kıymetli sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek kendilerine çalışmalarından ötürü teşekkür ettik. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza en büyük desteği maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak verebiliriz. Unutmayalım ki, sağlık ordumuz bizlerin sağlığı için aylardır ailelerinden ayrı canlarını hiçe sayarak çalışıyorlar” dedi.

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