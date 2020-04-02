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Başkan Volkan Şeker, "Halkımızın emrindeyim"

MERSİN HABERLERİ  | 02.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, seçildiği günden bu yana halkın emrinde olduğunu "Halka hizmet için bu makama oturduk.

Başkan Volkan Şeker, "Halkımızın emrindeyim"

Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, seçildiği günden bu yana halkın emrinde olduğunu "Halka hizmet için bu makama oturduk. Onların emrindeyiz" dedi.
Zor şartlar ve borçlu bir belediye teslim aldığını söyleyen Başkan Şeker, İHA muhabirine yaptığı açıklamada “Öncelikle Başkan seçildiğin günden bu yana vatandaşlarımı asla üzmedim ve üzmem de. Ben onlar için bu koltuktayım. Söylenenler doğrudur belediyeyi borçlu olarak teslim aldım. Ama asla hizmet etmekten vazgeçmedim. Belediyenin bütçesi dar ve kısıtlı olduğu halde imkanlar dahilinde ilçeme hizmet etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Halkımın iyi gününde, kötü gününde hep yanında oldum. Ayırt etmeden dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip çare bulmak için gayret gösterdim” dedi.
Özellikle sokak ve caddelerdeki yolların kötü durumda olduğunu ifade eden Başkan Şeker, “İnanın belediye bütçesi çok kısıtlı. Bu hep böyle gidecek anlamına gelmez. Kaynak arayışındayım. En kısa zamanda Allah’ın izniyle o cadde ve sokaklardaki yolların tamiratını yapacağım bu konuda vatandaşlarımı biraz daha sabretmelerini diliyorum. Kimseye güvenme diye bir alışkanlığım yok. Belediye hizmetleri, gelir gider harcamalarını bizzat takip etmekteyim. Personelim daima gözetimim altındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediyelerin 3 aylık vergi kesintilerinin yapılmayacağını söylemesi bile bizi rahatlattı. Bu sevindirici bir haberdi” dedi.

"Virüsle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz"
İlçede Korona virüsü mücadelesine de değinen Başkan Şeker, “İlçe Kaymakamımız Muammer Köken ile çok iyi bir şekilde diyalog içinde çalışmaktayız. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı, belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. İlçemizdeki toplu kullanım alanları, ibadethaneler, okullar, kalabalık cadde ve mekanlar, insan trafiğinin yoğun olduğu yerler, parklarımızdaki çocuk oyun grupları ve spor aletleri büyük bir titizlikle dezenfekte edilmekte. Halkımızın endişelenmesine, panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Mut Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

Başkan Volkan Şeker,

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