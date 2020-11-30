YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü’nü kutladı

Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü’nü kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 30.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ’Dünya Şoförler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü’nü kutladı

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ’Dünya Şoförler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Başkan Yalçın, pandemi sürecinde sağlıkçılardan sonra en fazla risk grubunda, şoförlerin yer aldığını vurguladı. Başkan Yalçın paylaştığı mesajında, “Tekerlerin üzerinde rızıklarının peşinde olan, müşterilerini kendi ailesinden fazla gören, gecesi gündüzü yollarda geçen ve sağlıkçılardan sonra en büyük risk grubunda olan tüm şoförlerimizin gününü kutlar, kazasız belasız sağlıklı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:02
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.