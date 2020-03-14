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Başkan Yalçın’dan Tıp Bayramı hediyesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 12:34 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı.

Talas Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Başkan Mustafa Yalçın, Talas genelinde hizmet veren sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Dr. Erdal Yücel ve çalışma arkadaşları ile ziyaretlerine başlayan Başkan Yalçın, personele Talas Belediyesi tarafından özel tasarlanmış baskül hediyesinde bulundu. Başkan Yalçın’ın hediye baskülleri ilçe genelinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Sağlık çalışanlarının gece gündüz insanların yararı için mesai yaptıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Bütün meslekler kutsaldır ama sağlık çalışanı olmanın yeri ayrıdır. Her şartta fedakarca görev yapan, gece gündüz insanlığın hizmetinde olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.
Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının yanı sıra şehrin protokole mensup doktorlarını da unutmadı. Başkan Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra eşi Necmiye Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Çetin Arık, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve önceki dönem milletvekili Hava Talay Çalış’a da 14 Mart Tıp vesilesiyle birer baskül hediye etti.

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