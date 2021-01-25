Başkan Yalçın’dan vergi yapılandırmasında son hafta hatırlatması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 1 Şubat tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini kaydetti. Şu ana kadar 6 bin 448 kişinin vergi yapılandırmasından yararlandığını belirten Başkan Yalçın, bunların yüzde 70’inin belediyeye şahsen gelerek, yüzde 30’unun da internetten yaptığını söyledi. Başkan Yalçın, bu fırsatından yararlanmak isteyenler için son haftaya girildiği uyarısında bulunarak, “Özellikle pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlayarak internetten işlem yapma imkânı sağlanırken, dileyen vatandaşlar da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ile yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilir” dedi.

Başkan Yalçın, yapılandırma için hizmete sunulan uygulamayla Türkiye’de bir ilki başlattıklarını anlatarak, “Uygulama sayesinde mükellefler kendi yapılandırma işlemlerini kendilerini yapabiliyor. Belediyemizin internet sitesinde yer alan ‘Borç Yapılandırma Başvurusu’ kısmından giriş yapan vatandaşlarımız, yapılandırmaya dair tüm işlemlerini ikinci bir bekleme aşaması olmaksızın kendisi sonuçlandırabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Borç yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için 1 Şubat’a kalmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Yalçın, “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkân bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkânı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

