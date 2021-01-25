YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Yalçın’dan vergi yapılandırmasında son hafta hatırlatması

Başkan Yalçın’dan vergi yapılandırmasında son hafta hatırlatması

25.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 1 Şubat tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 1 Şubat tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.
Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini kaydetti. Şu ana kadar 6 bin 448 kişinin vergi yapılandırmasından yararlandığını belirten Başkan Yalçın, bunların yüzde 70’inin belediyeye şahsen gelerek, yüzde 30’unun da internetten yaptığını söyledi. Başkan Yalçın, bu fırsatından yararlanmak isteyenler için son haftaya girildiği uyarısında bulunarak, “Özellikle pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlayarak internetten işlem yapma imkânı sağlanırken, dileyen vatandaşlar da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ile yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilir” dedi.
Başkan Yalçın, yapılandırma için hizmete sunulan uygulamayla Türkiye’de bir ilki başlattıklarını anlatarak, “Uygulama sayesinde mükellefler kendi yapılandırma işlemlerini kendilerini yapabiliyor. Belediyemizin internet sitesinde yer alan ‘Borç Yapılandırma Başvurusu’ kısmından giriş yapan vatandaşlarımız, yapılandırmaya dair tüm işlemlerini ikinci bir bekleme aşaması olmaksızın kendisi sonuçlandırabiliyor.” ifadelerini kullandı.
Borç yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için 1 Şubat’a kalmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Yalçın, “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkân bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkânı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sahabiye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Melikgazi’de ’Dijital İmar Devri’ başlıyor

Melikgazi’de ’Dijital İmar Devri’ başlıyor

Dörtayak Türbesi aslına uygun restore edildi

Dörtayak Türbesi aslına uygun restore edildi

Melikgazi’de ’Dijital İmar Devri’ başlıyor

Melikgazi’de ’Dijital İmar Devri’ başlıyor

Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı

Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.