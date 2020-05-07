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Başkan Yalçın’ın gece mesaisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gece yarısında inceleme gezisine çıkarak devam eden çalışmaları yerinde gördü.Başkan yardımcılarıyla önce belediyede toplantı yapan Başkan Yalçın, ardından da yapımı devam eden Yeşil Yol’da incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gece yarısında inceleme gezisine çıkarak devam eden çalışmaları yerinde gördü.
Başkan yardımcılarıyla önce belediyede toplantı yapan Başkan Yalçın, ardından da yapımı devam eden Yeşil Yol’da incelemelerde bulundu. Umut Caddesi’nden başlayıp Cengiz Aytmatov Parkı Selçuklu Evi’ne kadar uzanan bin 700 metrelik yaya yolundan oluşan Yeşil Yol’da gelinen noktayı yerinde gören Başkan Yalçın, yapılması gereken çalışmalarla ilgili de bazı talimatlar verdi. Başkan Yalçın, incelemeler esnasında da bölge sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Gece yarısına doğru Başkan Yalçın’ı karşılarında gören vatandaşlar, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.
Açık olan dükkanları da ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Yalçın, Yeşil Yol’un bölgedeki parkları birbirine bağlayacağını kaydederek, “Kent mobilyası, aydınlatması, ağaçlandırması, süs bitkileri ve çiçeklendirmesi ile çok farklı bir yaya yolu yapıyoruz. Toplam uzunluğu ilk etapta bin 700 metre olacak Yeşil Yol’da insanlarımız keyifle ve huzurla yürüyecekler” dedi.

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