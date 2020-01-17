Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi’ndeki Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Başkan Yalçın, karnelerini alan öğrencilere kitap, zihin geliştirici setler ve yapboz hediye etti.

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile birlikte törene katılan Başkan Yalçın, burada yaptığı değerlendirmede “2019-2020 eğitim öğretim yılı yarılandı. Bugün karne günü, çocuklarımız çok sevinçli ve heyecanlı. Biz de karne dağıtmak ve onların sevincini paylaşmak üzere buradayız. Talas Belediyesi olarak çocuklara yaş gruplarına göre yapbozlar, kitaplar ve zihin geliştirici setler olmak üzere hediyeler verdik. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Annelerine, babalarına ve öğretmenlerine bu güzel çocukları yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum” dedi.

Törene katılan protokol, içerisinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hediyesi olan ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek’ kitabı ile birinci sınıflara yönelik zihin geliştirici setler ve yapbozun da bulunduğu hediye setini dağıttı.

