Başkan Yaman, "Bayırköy’de üretilen ve çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi taşır"

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy’de üretilen ve çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından taşıyacağını söyleyerek, "Bizim kooperatifime iş vermeyen firmanın yollarını kazdık, biz burada" dedi.

Başkan Yaman, Bilecik’in çok büyük bir yer olmadığı, kendi yağını da başkasına verirse kavrulacak hiç bir şey bulamayacağı söyleyerek, "Bayırköy’de üretilen ve Bayırköy’de çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi taşır. Bunu işletmelere de söylüyoruz, bölgemizdeki fabrikalara da söylüyoruz. Bakın arkadaşlar Bilecik çok büyük bir yer değil, kendi yağını da başkasına verirse kavrulacak hiç bir şey bulamaz o yüzden tekrar ediyorum. Bayırköy’de iş yapmak isteyen arkadaşlar bunu iyi bilirler, fabrikalarda dahil. Bayırköy’de ne üretilirse biz çekeriz, bu birinci örneğimiz. Bunda tavizimiz yok kesinlikle, neye mal olacaksa olsun. Bakın geçtiğimiz yıllarda burada bir maden ocağı ihalesinde bizim taşıyıcılar kooperatifimiz ihaleye dahil oluyor ama bizim arkadaşlar ihaleye girmiyorlar. Denizlili bir firma alıyor. Daha sonra yargıya da taşındı bu durum saklanacak bir şey yok. Bizim kooperatifimize iş vermeyen firmanın yollarını kazdık. Eğer biz kendi ekmeğimize sahip çıkmazsak, vay halimize. Belki belediye başkanlığı öncesi sendikacılık yapımın da etkisi olabilir bunda. Bize ait olan yollardaki çalışmamızı bu şekilde onlara yansıttık. Denizlili firma geldi bana ’7 tane daha önce böyle kooperatif kapandı, uğraşma sen böyle işlerle’ dedi. Bir buçuk ay bu işlerle uğraştık. Orada ilgili işletme bu konudaki hassasiyetimizi anladılar ve bu firma ilk defa tarihinde bir ihale iptal ederek, bizim kooperatifimize verdi işi" dedi.