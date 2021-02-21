YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Yaman’dan İl Jandarma Komutanı Sandal’a ziyaret

Başkan Yaman’dan İl Jandarma Komutanı Sandal’a ziyaret

21.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal’ı makamında ziyaret etti.Başkan Yaman’a ziyaretlerinde AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik, meclis üyeleri Ahmet Ünal ve Serdar Çevik eşlik etti.

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Yaman’a ziyaretlerinde AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik, meclis üyeleri Ahmet Ünal ve Serdar Çevik eşlik etti. Misafirperverliğinden dolayı Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal’a teşekkür eden Başkan Yaman, "Kıymetli komutanımıza bizlere göstermiş oldukları sıcak ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Başkan Yaman ve beraberindekiler daha sonra Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz’ü ziyaret etti. Akyüz’e çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Yaman, "Bilecik’e göreve geldiği günden bu güne sıcak samimi davranışlarından dolayı halkımızın gönlünde güzel bir yer edinen kıymetli komutanımıza bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Heyet son olarak Bilecik ziyaretlerinde Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sayın Osman Çırak’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Doğa Eczanesi
Merkez
Eczanesi
200220210830210220210830nobetci
Doğa Eczanesi
Merkez
Eczanesi
200220210830210220210830nobetci
Doğa Eczanesi
Merkez
Eczanesi
200220210830210220210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Bilecik’te kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Bilecik’te kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Kaldırımlarda kalan karları temizleme çalışması sürüyor

Kaldırımlarda kalan karları temizleme çalışması sürüyor

Başkan Şahin’den karla mücadele ekiplerine teşekkür

Başkan Şahin’den karla mücadele ekiplerine teşekkür

Vali Şentürk, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti

Vali Şentürk, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti

’Trafik Medya Yüzleri’ afişleri asıldı

’Trafik Medya Yüzleri’ afişleri asıldı

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Rektör Beydemir’e ziyaret

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Rektör Beydemir’e ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.