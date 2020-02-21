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Başkan Yaman’ın İstanbul temasları

BİLECİK HABERLERİ  | 21.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul temasları kapsamında ilk olarak Pendik Belediye Ahmet Cin mekanında ziyaret etti.Bayırköy Belediyesi çalışmaları ve projeleri hakkında Pendik Belediye Ahmet Cin’e bilgi veren Yaman, karşılıklı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yaman’ın İstanbul temasları

Bilecik’in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul temasları kapsamında ilk olarak Pendik Belediye Ahmet Cin mekanında ziyaret etti.
Bayırköy Belediyesi çalışmaları ve projeleri hakkında Pendik Belediye Ahmet Cin’e bilgi veren Yaman, karşılıklı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Siyasi tecrübesi bilgi birikimi, Pendik ilçemize yapmış ve yapacak olduğu hizmetlerle dikkat çeken saygıdeğer başkanımıza sıcak ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Ardından Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Levent Meriçli’yi ziyaret eden Balkan Yaman, göstermiş oldukları sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Başkan Yaman’ın İstanbul temasları

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