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Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 01.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi:“Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir.

Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir. Milli değerlerimizin ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermek, onların toplumsal yaşama aktif olarak katılımlarını sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip olarak yaşamalarını temin etmek; kişi, kurum ve devlet olarak hepimizin ortak görevidir. Unutmayalım ki bizler yaşlılara gösterdiğimiz hürmetle genç kuşağa örnek olmayı başardığımız ölçüde, yaşlandığımızda saygıyı hak edebileceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplumumuzu bugünlere ulaştıran tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, bütün değerli büyüklerimin Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömürler diliyorum.’’

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Erzurum Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
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Sabah
06:04
Öğle
12:10
İkindi
15:28
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Saglık Eczanesi
Palandoken
Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Veraseli Defne Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Fatih Eczanesi
Ispir
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