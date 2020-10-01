Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir. Milli değerlerimizin ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermek, onların toplumsal yaşama aktif olarak katılımlarını sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip olarak yaşamalarını temin etmek; kişi, kurum ve devlet olarak hepimizin ortak görevidir. Unutmayalım ki bizler yaşlılara gösterdiğimiz hürmetle genç kuşağa örnek olmayı başardığımız ölçüde, yaşlandığımızda saygıyı hak edebileceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplumumuzu bugünlere ulaştıran tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, bütün değerli büyüklerimin Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömürler diliyorum.’’

