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Başkan Yazgan: "Belediye, Başdeğirmen döneminde kulübümüze tarihin en fazla desteğini verdi"

ISPARTA HABERLERİ  | 25.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Başkan Yazgan: "Belediye, Başdeğirmen döneminde kulübümüze tarihin en fazla desteğini verdi"

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, takıma katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Başkan Yazgan, belediye başkanından büyük destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi; "Ispartaspor taraftar grubumuzun sosyal medya üzerinden Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e yönelik açıklamalarını tasvip etmiyoruz. Isparta Belediyesi, Şükrü Başdeğirmen döneminde kulübümüzde tarihin en fazla desteğini vermiş, samimiyetini ve yakın ilgisini bizden esirgememiştir. Şampiyonluk yolunda taraftar grubumuzun otobüs ihtiyacına yönelik bu yönlü çıkışı takımımıza zarar verecek eylemlerdir. Taraftarlarımızı sağduyuya ve anlayışa davet ediyoruz.Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen kulübümüze nakti olarak yeterince yardım yapmıştır ve bundan sonra da yapacaktır. Taraftarların otobüs talebi bugüne kadar başka yollarla çözümlenmiş, bundan sonra da aynı şekilde çözümlenecektir. Kulübümüz için şu an maddi yardım çok daha önemlidir. Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür edier, kamuoyuna saygılar sunarız".

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