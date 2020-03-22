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Başkan Yazıcı, çağrı merkezinden yaşlı vatandaşların hatrını sordu

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.03.2020 19:17 | Son Güncelleme

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkma kısıtlamaları bulunan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak sohbet etti ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.Tuzla Belediyesi korona virüsü salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkma kısıtlamaları bulunan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak sohbet etti ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Tuzla Belediyesi korona virüsü salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Tuzla Belediyesi korona virüsü nedeniyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden yaşlı vatandaşları arayarak onlarla sohbet etti. Tuzla Belediyesinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu ve dışarıya çıkmamaları için telkinlerde bulundu. Telefonun diğer ucunda Belediye Başkanını gören yaşlı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Başkan Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür eden yaşlı vatandaşlar, bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade ettiler.
Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı Twitter hesabından, "Bizim için çok değerlisiniz. Şimdilik telefonla hasret giderdik, yakında yeniden birlikte olacağız. Çalışma arkadaşlarımız 65 yaş üstü büyüklerimizi arıyor, hatırlarını soruyor. İhtiyaç duyduğunuzda lütfen 4440906-112-155-156 iletişim numaralarımızı arayın" paylaşımında bulundu. Başkan Yazıcı, ayrıca bu akşam saat 21.00’da sosyal medya üzerinden evde kalan yaşlılar için piyano çalarak ’evde kal’ çağrısında bulunacak.

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