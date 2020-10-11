YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yazıcı’dan CHP’ye betonlaşma tepkisi

Başkan Yazıcı’dan CHP’ye betonlaşma tepkisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nca gündeme gelen konular üzerine söz alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibarıyla Yerel Yönetimler Kanunu getirdi.

2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nca gündeme gelen konular üzerine söz alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibarıyla Yerel Yönetimler Kanunu getirdi. Yapanı da, yaptıranı da sorumlu kılarak gecekondulaşmayı önlemiştir. Kaçak yapıyı önlemiştir. Cumhuriyet tarihinde de bunun önlemini alan, kanun getiren tek devlet adamıdır” dedi.
Tuzla Belediye Meclisi’nde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun öne sürdüğü “Tuzla’yı betonlaştırıyorsunuz” eleştirilerine sert cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi’ni Tuzlalılara şikâyet eden Başkan Yazıcı, “Aydınlı Mahallesi’nde planların yüksekliğinden ve betonlaşmadan bahsediyorsunuz. Aydınlı planlar eskiden beri 1/75’di. TOKİ orada 1/25’lik planlama yaptı. Bu ne yaman çelişkidir. Tuzla halkı duysun. Diyorsunuz ki, ’Tuzlayı betonlaştırıyorsunuz.’ Mevcut TOKİ planları 1/25. Aydınlı 1/75 daha yoğun bir yer. TOKİ, mevcut binalarını 1/20 yaptı. Ve daha lüks yapmaya çalıştı. Ama siz de dâhil, vatandaş da biz de dedik ki bunu 1/75 yapın. Israrla hala betonlaşıyor diyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir” dedi.

“Eski Türk filmlerini izleyin de görün rezalet yapılaşmaları”
Başkan Yazıcı sözlerinin devamında, “Betonlaşma ile ilgili bir şey söylediniz. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde cevabını verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet adamı olarak, bir devlet büyüğü olarak kullandığı muhteşem bir devlet adamlığı ifadesini aldınız siyaseten kullanıyorsunuz. 2004 yılında ben, ilçe başkanıydım. Beni ilgilendirmez demeyip sordum. Bir devlet adamı ben 20 yıldır buradayım, ben 30 yıl öncesi, 40 yıl öncesi yapılaşmaya, 50 yıl önceki yanlışlara sesiz kalırım, beni ilgilendirmez’ demez. Gerçek bir devlet adamı. ‘Biz bu şehre ihanet ettik’ derken siz arkadaşlar eski Türk Film’lerini izleyin de görün rezalet yapılaşmaları. Eski Türk filmlerine bakın. Ben Kartal’da büyüdüm. Kartal’ın hepsi kaçak. 5 katlı binanın 3 tanesi kaçak. CHP zamanında arkadaşlar hatırlatırım. Daha 70’lere gidelim mi? 80’lere gidelim mi? Sayın Cumhurbaşkanımız bir ifade kullandı. ‘Biz bu şehre ihanet ettik’ derken, bir devlet adamlığı düşüncesi ile genel manada ‘biz’ diyerek, bir ülke olarak biz diyerek bu şehre, böyle bir şey söyledi. Ama siz ‘kendi dönemi için konuştu’ gibi aldınız, bunu itiraf etti dediniz. Samimiyetle söylenen bu ifadeyi siyaseten kullanmak ne kadar yanlış bir şey” dedi.

“Betonlaşma ve kaçak yapılaşmayı Cumhurbaşkanımız önlenmiştir”
2006 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetimler Kanunu neticesinde kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne geçildiğini belirten Başkan Yazıcı, “Ben sayayım mı CHP’nin ne kadar ihanet ettiğini? Gecekondulaşmanın hangi dönemde olduğunu? 2006 yılında bir yasa geldi. Eski belediye başkanları kaçaklara müsaade ediyordu. Nasıl müsaade ediyordu, diyordu ki ‘Sen yap ben sana bir ceza yazarım’ deyip geçiyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibariyle yerel yönetimler kanunu getirdi. Yapanı da yaptıranı da sorumlu kılarak gecekondulaşmayı önlemiştir. Kaçak yapıyı önlemiştir. Cumhuriyet tarihinde de bunun önlemini alan, kanun getiren tek devlet adamıdır. Ve bu zihniyet ile devam etmiştir. Bunu bilin lütfen” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:56
İkindi
16:04
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hocası Prof.dr. Bekir Topaloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hocası Prof.dr. Bekir Topaloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.