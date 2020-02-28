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Başkan Yıldırım’dan başsağlığı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Suriye’nin İdlib Kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.Yaşanan olaylar nedeniyle milletçe büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı.

Başkan Yıldırım’dan başsağlığı mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Suriye’nin İdlib Kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yaşanan olaylar nedeniyle milletçe büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. İdlib’de şehit düşen askerlerden biride Adıyamanlı Hemşerimiz Piyade Uzman Onbbaşı Mehmet Orhan olmuştur. Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman Mehmetçiğimiz büyük fedakârlık göstererek İdlib’de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Allah yardımcıları olsun. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin” ifadelerini kullandı.

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