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Başkan Yıldız fırınları denetledi

KARS HABERLERİ  | 09.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Başkan Nevzat Yıldız, fırınlarda bir takım incelemelerde bulundu.

Başkan Nevzat Yıldız, fırınlarda bir takım incelemelerde bulundu. Yıldız, fırıncıları vatandaşların sağlığı açısından hijyenik olmaları konusunda uyardı.
Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız zabıta ekipleri ve sağlıkçılar ile birlikte vatandaşların sofralarını götürdüğü ekmeklerin üretiminin yapıldığı fırınları inceledi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında fırınlarda bir takım incelemelerde bulunduğunu ifade eden Başkan Nevzat Yıldız, “Halkın sağlığını ön planda tutuyoruz. Gıda konusuna önem veriyoruz. Fırınlar arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Fırıncı esnafımızı temizlik ve hijyen konusunda uyardık. Amacımız burada halka sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak. Bunun için bu tür denetimleri sık sık yapacağız” dedi.
Kağızman’da Başkan Yıldız’ın katılımıyla yapılan fırın denetimlerinde sağlıksız koşullara rastlanmazken, görülen eksikler sözlü ve tutanaklar halinde iş yeri sahibine bildirildi.

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