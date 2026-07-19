Haluk Levent'in milyonlarca liralık ortaklığı çıktı: Şarap evi ve bira markası hamlesi

Ahbap Derneği soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Derneğin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent tutuklanırken asistanı Yeliz Kaya'nın anlattıkları gündem oldu.

4 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Sabah'ın aktardığına göre; AHBAP Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneğiyle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Kaya, Haluk Levent'in ticari ilişkilerini de deşifre etti.

Kaya ifadesinde "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış" dedi.

MİLYONLARCA LİRALIK ORTAKLIK

Bu ifade kapsamında yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçelan Köyü'nde faaliyet gösteren ve yıllık 4 milyon litre üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ve modern şarap tesisi Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye gizli ortaklık için milyonlarca lira aktardığı ortaya çıktı.

Akberg Wine'ı Anadolu'nun yerel üzümlerini yenilikçi yöntemlerle işleme vaadiyle kuran Güney Göksu'nun, Hollanda'da lüks butikleri, gurme lezzet durakları ve karakteristik Amsterdam mimarisiyle bilinen en canlı ve şık caddelerinden biri olan Utrechtsestraat caddesinde milyonlarca lira harcayarak açtığı şarap evi ise kısa bir süre önce iflas etti.

"AHBAP BİRA" İÇİN TESCİL

Ahbap Derneği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na çeşitli ticari faaliyetlerde bulunabilmek için çok sayıda marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bu kapsamda yapılan başvurular arasında en dikkat çeken ise Ahbap Bira markası oldu.

Bu marka tescili ile derneğin, biranın yanı sıra maden suları, meyve suları, enerji ve proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri üretmek için de lisans aldığı öğrenildi.

Ayrıca Ahbap kahve ve Ahbap su için de marka tescili yaptırılırken, Ahbaphane markasıyla da yeme içme mekânları ve oteller kurulmasının hedeflendiği görüldü.