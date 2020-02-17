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Başkan Yıldız: “İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır”

SAMSUN HABERLERİ  | 17.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, istihdamda “ücretli” ve “sözleşmeli” gibi ayrımların, devlet için kâr adı altında zarar olduğunu söyledi.Eğitim-Bir-Sen 15.

Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, istihdamda “ücretli” ve “sözleşmeli” gibi ayrımların, devlet için kâr adı altında zarar olduğunu söyledi.
Eğitim-Bir-Sen 15. Türkiye Buluşmasına Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yönetim kurulu ve ilçe temsilcileri de katıldı. Buluşmada ayrıca Eğitim-Bir-Sen’in 28. kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Hamdi Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.
Sendikal hakların gelişmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişmesinin şart olduğunu vurgulayan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “İş güvencesinin herkesi kapsadığı, insanı yaşatan devlet anlayışına dayanan bir kamu hizmeti, hepimizin ortak geleceği açısından elzemdir. İstihdamda ’ücretli’, ’sözleşmeli’ gibi ayrımlar, devlet için kâr adı altındaki zarardır. Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O halde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar, ivedilikle kaldırılmalıdır. Sendika olarak teklif ediyoruz, sözleşmelilik kaldırılıncaya kadar ivedilikle bütün kamu görevlilerinde sözleşmeli görev yapma süresi kısaltılmalı, belirli süre görev yaptıktan sonra sözleşmelilerin kadroya geçişi, bütün kamu kurumlarında geçerli olmalıdır. ’657 sayılı kanundan yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı ve mevcut personel de genel idare hizmetleri kapsamına alınmalıdır” dedi.

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