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Başkan Yıldız’dan ’23 Nisan’ çağrısı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı’mızı okuyarak, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak kutlayacağız” dedi.Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Yıldız’dan ’23 Nisan’ çağrısı

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı’mızı okuyarak, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak kutlayacağız” dedi.
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir açıklama yaptı. Vatandaşları evlerinin balkonlarından kutlamaya katılmaya davet eden Yıldız, “Milletimizin iradesinin ve egemenliğinin en güçlü sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yaşını idrak edeceğimiz bu yılki kutlama ne yazık ki korona virüsü pandemisi nedeniyle meydanları ve okul bahçelerini dolduran coşkulu kalabalıkların eksikliği içerisinde geçecek. Hafızalarımızda yer eden kutlamalar bu yıl sağlığımız için gerçekleşemeyecek olsa da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ülkemizin her ferdinin katılabileceği şekilde olan kutlama çağrısı milletimiz nezdinde güzel bir tebessüm halini almıştır. Şentop’un çağrısına uyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı’mızı okuyarak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak kutlayacağız. 100 yıl önce emperyalistlerin işgal etmeye yeltendiği vatanımızı nasıl dayanışma içerisinde muhafaza edip istiklal ve bağımsızlığımızı koruduysak yine aynı dayanışma ruhu içerisinde korona virüsü salgını ile mücadele edeceğimize ve en az zararla atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

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Samsun Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:39
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:28
Yatsı
20:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
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