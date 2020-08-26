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Başkan Yılmaz: "Frikya Turizm Bölgesine 14 kilometrelik sıcak asfalt"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, kaynağı Friküm Birliği tarafından Kültür Bakanlığından temin edilen Frikya turizm bölgesi yol planlamalarının ve projelerinin 14 kilometrelik Alayunt, Söğüt ve İnli etabının BSK sıcak asfalt olarak tamamlandığı belirtti.Grup yolunun İnli, Çobanlar ve Bayat köylerine kadar uzanacak bu güzergahta kalan 3,5 kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve yol genişletme çalışmaları devam ettiğini açıklayan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Önümüzdeki sezonda bu etapta tamamlandıktan sonra proje İnli, Sökmen, Doğuluşah ve Sabuncupınar etabı ile devam edecektir.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, kaynağı Friküm Birliği tarafından Kültür Bakanlığından temin edilen Frikya turizm bölgesi yol planlamalarının ve projelerinin 14 kilometrelik Alayunt, Söğüt ve İnli etabının BSK sıcak asfalt olarak tamamlandığı belirtti.
Grup yolunun İnli, Çobanlar ve Bayat köylerine kadar uzanacak bu güzergahta kalan 3,5 kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve yol genişletme çalışmaları devam ettiğini açıklayan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Önümüzdeki sezonda bu etapta tamamlandıktan sonra proje İnli, Sökmen, Doğuluşah ve Sabuncupınar etabı ile devam edecektir. Bu etap tamamlandığında ilimiz sınırları içerisinde bulunan Frikya turizm alanlarına ulaşım ve seyahat daha da kolaylaşacak ve konforlu hale gelecektir. Bölge köylerimize ve ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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