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Başkan Yılmaz, gençlerle basketbol oynadı

MERSİN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede basketbol oynayan gençlere sürpriz yaptı.

Başkan Yılmaz, gençlerle basketbol oynadı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede basketbol oynayan gençlere sürpriz yaptı. Ziyaretler sırasında gençlerin yanına da giden Yılmaz, onlarla basketbol oynadı.
Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 3 Ocak Stadı’nı ziyaret eden Başkan Yılmaz, gençlerin basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Yılmaz ve beraberindekiler, gençlerle özel bir maça imza attı. Maçın ardından gençlerle sohbet eden Yılmaz, "Arkadaşlarıyla basketbol oynayan yetenekli gençlerimize güzel bir hatıra bırakabildiysek ne mutlu bize" dedi.
Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 15 farklı spor branşında kurslar açtıklarının bilgisini veren Yılmaz, pandemi nedeniyle bazı branşlara ara verdiklerini kaydederek, spor alanında yaptıkları proje ve çalışmalarla ilçenin Mersin’de sporun merkezi olduğunu da dikkat çekti. Yılmaz, "Spor, dostluk ve kardeşlik için önemli bir araç. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ilçemizde sportif faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Sporun, hayatın bir parçası olması yönünde çalışmalarda da bulunuyoruz. Yatırımlarımızda sporun her alanında tesisleşmeye ve alt yapıya önem veriyoruz. Hedefimiz Toroslar’ımızda tüm branşlarda başarılı sporcular yetiştirmek. Toroslar Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, gençlerle basketbol oynadı

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