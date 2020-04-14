Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, basın mensuplarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Yücel Yılmaz, Balıkesir’de korona virüs vakasının az olduğunu ve salgının yayılmaması için de herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Başkan Yılmaz, 20 ilçe belediyesinin mücadelesine maddi ve malzeme desteği verdiklerini söyledi. Bugüne kadar korona virüs tedbirleri kapsamında 10 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dağıtılan maske sayısının 2 milyonu geçtiğini ifade etti.

“Virüsten korunmanın yolları belli”

Video konferans aracılığıyla yaptığı basın toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz korona virüsü süreciyle ilgili olarak, “Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart’tan itibaren alınacak tedbirler, salgının bulaşmasını önleyici çalışmaları 20 ilçemizle birlikte sürdürüyoruz. Virüsten korunmanın yolları belli. Gerek ilimizde gerekse ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın kendi öz bakımına dikkat ederek sosyal mesafeyi korumak bu mücadelede en önemli alınması gereken tedbirlerin başında geliyor. Bu konuda birimizin dikkati diğerinin hayatını etkileyebiliyor. Korona virüsün biteceğiyle ilgili sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden kişisel bakımın ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin artarak devam ettirilmesini vatandaşlarımızdan istiyoruz” diye konuştu.