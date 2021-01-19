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Başkan Yılmaz, korona virüsü yenerek görevine döndü

19.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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19 tedavisini tamamlayarak görevine başladı.

19 tedavisini tamamlayarak görevine başladı. Başkan Yılmaz’ı ana hizmet binası önünde alkışlarla ve çiçeklerle karşılayan belediye personeli, “Sayın Başkanımız Hoş Geldiniz” yazılı pankart açtı.
Karantina süresinin sona ermesinin ardından belediye hizmet binasına gelen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, burada personelin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"
Geçmiş olsun dileklerini ileten personeline teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Biz, büyük bir aileyiz. Bizi güçlü kılan her zaman bir ve beraber olmamız. Bu güzel karşılama için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
Görevine başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Yılmaz, "Çok şükür görevimin başındayım. Bu süreçte arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza, dostlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten ve hemşehrilerinden tedbirlere harfiyen uymalarını isteyen Yılmaz, "Bu salgından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi süreci devam edenlere acil şifalar diliyorum. Canla başla çalışan sağlık görevlilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen tedbirlere uyalım. İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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