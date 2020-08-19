YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 19.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.Osmaniye Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, el birliğiyle Toroslar için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Osmaniye Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, el birliğiyle Toroslar için çalıştıklarını söyledi. Programda muhtarların istek ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, önceliklerinin her zaman hemşehrilerine kaliteli hizmet sunmak olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Toroslarımızda gerçekleştirdiğimiz hizmet maratonumuzda en büyük motivasyon kaynağımız halkımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimizin Toroslar’da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Muhtarlarımız da bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Toroslarımızın daha yaşanılabilir ve daha modern bir ilçe olabilmesi için muhtarlarımızla birlikte kentimize hizmet ediyoruz. İlçemizde ortaya koyduğumuz başarı hepimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.
Yılmaz, programda ilçede yapılması planlanan projeler ve hizmetler hakkında da bilgiler verdi.
Mahalle muhtarları da pandemi döneminde verdikleri destek ve alınan başarılı önlemler dolayısıyla Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederek, "İlçemiz, pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten bölgelerden bir tanesi. Bu konuda hassasiyetle çalışan ve hemşehrilerinin her an yanında olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
05:55
Öğle
12:50
İkindi
16:33
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Efe Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Sucuoğlu Eczanesi
Akdeniz
Eren Eczanesi
Mezitli
Nişantaşı Eczanesi
Mezitli
Annem Eczanesi
Toroslar
Zeynep Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.