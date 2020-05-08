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Başkan Yılmaz, sahadaki çalışmaları inceledi

MERSİN HABERLERİ  | 08.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin farklı bölgelerinde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledi.Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Osmaniye ve Portakal Mahalleleri’nde yürütülen yol yapım ve kilit parke kaldırım çalışmalarını inceleyen Yılmaz, teknik ekibinden bilgiler alırken, mahalle sakinleri ve esnafın da taleplerini dinledi.Belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde ilçenin daha güzel ve modern bir görünüme kavuşması için çalışan ekiplerine işlerinde kolaylıklar da dileyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin farklı bölgelerinde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledi.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Osmaniye ve Portakal Mahalleleri’nde yürütülen yol yapım ve kilit parke kaldırım çalışmalarını inceleyen Yılmaz, teknik ekibinden bilgiler alırken, mahalle sakinleri ve esnafın da taleplerini dinledi.
Belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde ilçenin daha güzel ve modern bir görünüme kavuşması için çalışan ekiplerine işlerinde kolaylıklar da dileyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Korona virüsle mücadele sürecinde rutin hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Kendi tesisimizde ürettiğimiz kilit parke taşlarını mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalara döşeyerek, kaldırım çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda asfalt kaplama, yama ve yeni yol açım çalışmalarımız da devam ediyor. Saha denetimlerimizi yaparak çalışmalarımızla ilgili istişare ediyoruz. Amacımız, yaptığımız işi eksiksiz bir şekilde tamamlayarak vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır" dedi.
Yılmaz, mahalle gezisi sırasında mahalle sakinlerinin sevgi gösterisi ile karşılandı. ’Evde kal’ çağrısına uyan mahalle sakinleri, balkonlarından Başkan Yılmaz’a seslenerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Büyüklerin yanı sıra çocuklar da Başkan Yılmaz’a olan sevgilerini "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratlarıyla gösterdi. Uyarıları dinleyerek evlerinde kalan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Yılmaz, "Biraz daha sabredelim ve evlerimizde kalalım. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Hep birlikte daha güzel bir Toroslar ve Mersin’de yaşamının keyfini çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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Akşam
19:43
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Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Banu Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Nişantaşı Eczanesi
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