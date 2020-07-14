Başkan Yılmaz’dan ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ mesajı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletin feraseti ve inancı, şehit ve gazilerin kanı ile hainlerin planlarının gerçekleşmesine izin vermediklerini hatırlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayınlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, milletin ölümü göze alarak darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını vurguladı. Milleti, demokrasiyi, geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletin, cesareti, dirayeti, kararlı ve dik duruşuyla sokakları ve meydanları doldurarak, darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Milletimiz milli iradesini, demokrasisini ve ülkesini tüm fertleriyle tek yürek olarak terör unsurlarına çiğnetmedi. Milletimiz hem içerideki hainlere hem de dışarıdaki işgalcilere senaryolarına teslim olunmayacağını gösterdi. Bizler geçmişte olduğu gibi aynı ruhla mücadele ederek içerideki ve dışarıdaki düşmanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu girişime kalkışanlar ve darbe destekçileri bilmelidir ki bu ülkede darbeler tarihin tozlu sayfaları arasına karışmıştır. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına hiçbir hain senaryo engel olamayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile aziz şehitlerimizi rahmet ve dua ile kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.



