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  4. Başkan Yılmaz’dan, kanser hastası Berkay’a sürpriz doğum günü hediyesi

Başkan Yılmaz’dan, kanser hastası Berkay’a sürpriz doğum günü hediyesi

05.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 4 Şubat Dünya Kanser Gününde 10’uncu yaşını kutlayan göz kanseri hastası Berkay Kutup’a sürpriz doğum günü pastası gönderdi.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi, yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Berkay’ı Akbelen Mahallesindeki evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 4 Şubat Dünya Kanser Gününde 10’uncu yaşını kutlayan göz kanseri hastası Berkay Kutup’a sürpriz doğum günü pastası gönderdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi, yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Berkay’ı Akbelen Mahallesindeki evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Annesi Hacer Kutup ve iki kardeşi ile birlikte misafirlerini karşılayan Berkay, bu sürpriz kutlama karşısındaki duygulanarak mutlu anlar yaşadı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan ziyarette pastasındaki mumları üfleyen Berkay’a, çeşitli hediyeler de verildi.

"İyi ki geldiniz"
Sürpriz kutlama ile çok heyecanlandığını belirten Berkay, "Atsız başkanıma çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz" dedi.
Berkay’ın annesi Hacer Kutup da Başkan Yılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu ve tedavi süreci ile yakından ilgilendiğini belirterek, teşekkür etti. Berkay’ın sağlığı için evlerinden çıkmadıklarını kaydeden anne Kutup, "Berkay’a söz verdik. Salgın riski bittikten sonra onu dışarı çıkartıp gezdireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Berkay’ın mutluluğu her şeye değer"
Başkan Yılmaz da Berkay’ın yeni yaşını kutlayarak, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Yılmaz, "Berkay, çok güçlü bir evladımız. İnşallah bu hastalığı atlatacak ve sağlığına kavuşacak. Kanser hastalarının bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyondur. Biz de Berkay’a sürpriz yaparak mutlu olmasını istedik. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.

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