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Başkan Yılmaz’dan tedbir çağrısı

MERSİN HABERLERİ  | 30.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Bakanlığının Mersin’in korona virüs vakalarının 2 haftada yüzde 100 artış gösterdiği 5 il arasına girdiğini açıklaması üzerine hemşehrilerine ’tedbir’ çağrısı yaptı.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüsle mücadelenin sona ermediğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılmasını istedi.İlçedeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Yılmaz, kısıtlama ve tedbirlerin toplum sağlığını korumak adına önemli olduğunun altını çizdi ve bu süreçten en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Bakanlığının Mersin’in korona virüs vakalarının 2 haftada yüzde 100 artış gösterdiği 5 il arasına girdiğini açıklaması üzerine hemşehrilerine ’tedbir’ çağrısı yaptı.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüsle mücadelenin sona ermediğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılmasını istedi.
İlçedeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Yılmaz, kısıtlama ve tedbirlerin toplum sağlığını korumak adına önemli olduğunun altını çizdi ve bu süreçten en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarını kaydetti. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar da dileyen Yılmaz, "Esnafımız, ekonomimizin bel kemiği. Toroslar Belediyesi olarak esnafımızın daima yanındayız. Pandemi süresince ilçe genelinde yaptığımız hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanında esnafımıza da bu konuda destek olduk. Hepimize düşen görev salgın tamamen bitinceye kadar alınan tedbirlere riayet etmektir. İnşallah bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağız. El birliğiyle bu süreci aşacağız" diye konuştu.

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