YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Yüce: “İnandığımız yolda kutlu yürüyüşümüz sürecek”

Başkan Yüce: “İnandığımız yolda kutlu yürüyüşümüz sürecek”

SAKARYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’i ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyarette Başkan Tever’e kongre sürecinin hayırlı olmasını dileklerini iletti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’i ziyaret etti.

Başkan Yüce: “İnandığımız yolda kutlu yürüyüşümüz sürecek”

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’i ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyarette Başkan Tever’e kongre sürecinin hayırlı olmasını dileklerini iletti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’i ziyaret etti. Gündeme dair meselelerin değerlendirildiği buluşmada, kongre süreci de masaya yatırıldı. İl Başkanı Tever, AK Parti Sakarya 7. Olağan Kongre sürecinin belirlenen 6 ilçe ile başlayacağını ifade etti. İlk günkü heyecanla kutlu yolculuklarını sürdürdüklerini ifade eden ve kongre sürecinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli istişare ve iletişim halindeyiz. İhtiyaçlar doğrultusunda ortak hareket ediyoruz. Şimdi partimiz için yeni bir kongre süreci başlıyor. ‘İnandığın Yolda Yürü’ temasıyla başlayacak süreçte 6 ilçemizde Şubat ve Mart aylarında kongreler tamamlanacak. AK Parti kongreleri adeta bir demokrasi şölenidir. Kongreler; tazelenme, yenilenme ve dinamizmdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edecek, inandığımız yolda hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.
AK Parti ile Sakarya’nın her geçen yıl daha da iyi bir noktaya ulaştığının altını çizen Başkan Ekrem Yüce, “2002 yılında milletimize ve memleketimize hizmet aşkıyla yola koyulduk. Hamdolsun her alanda pek çok yeniliği, değişimi ve gelişimin yanı sıra partimizin 18 yıllık geçmişinde ülkemizin ve şehrimizin elde ettiği kazanımları net bir şekilde ortadadır. İnşallah milletimizden aldığımız güçle hareket etmeye, Sakarya’mızı geleceğe hazırlamaya, var olan imkan ve potansiyellerimizi en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:17
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Bahar Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

En Baba Atölye’de konu elektrik tesisatı

En Baba Atölye’de konu elektrik tesisatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.