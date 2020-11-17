Başkan Yücel’den Alanya’ya iki müjdeli haber

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Devam Meclisi’nde Belediyelerin Gelir/Gider bütçesi oylandı. Alanya Belediyesi, alınan kararla birlikte 509 Milyon Liralık bütçesiyle, 2021’de de Antalya bölgesinin en büyük bütçesine sahip belediye oldu. Ayrıca Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çıplaklı Mahallesi’nin kontrollü yapılaşmasının temelini oluşturacak 1/1000 Ölçekli ‘İmar Planı’na yapılan itiraz, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedildi ve yürürlüğe girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Devam Meclisi’nde, Alanya Belediyesi’nin 2021 bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek 509 Milyon Lira oldu. Bu bütçe aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İlçe belediyeleri arasındaki en büyük bütçe oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 2014 yılında Başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan hizmet dönemi, büyüyerek devam ediyor. Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı belediyeler arasındaki tabloya bakılınca 2020 bütçesinde olduğu gibi 2021 bütçesiyle yine zirvede yer aldı.