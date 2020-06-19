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Başkan Yüksel doludan zarar gören mahalleleri ziyaret etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün sabaha karşı Ergene’de doludan zarar gören İğneler, Ahimehmet, Bakırca ve Karamehmet mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün yaşanan aşırı yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan İğneler, Ahimehmet, Bakırca ve Karamehmet mahallelerini ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Yüksel doludan zarar gören mahalleleri ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün sabaha karşı Ergene’de doludan zarar gören İğneler, Ahimehmet, Bakırca ve Karamehmet mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün yaşanan aşırı yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan İğneler, Ahimehmet, Bakırca ve Karamehmet mahallelerini ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşları dinleyen Yüksel, yoğun yağmur sonrası vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalara belediye ekipleri tarafından başlandığını belirterek, oluşan zararın en kısa sürede giderileceğini söyledi. Başkan Yüksel, “Biz Ergene’de sizlerle birlikte büyük bir aileyiz, her zaman vatandaşımızın yanındayız, yaralarınızı birlikte saracağız. Belediyemiz tarafından imkanlarımız çerçevesinde sizlerin ihtiyaçları karşılanacak, hiçbirinizi mağdur etmeyeceğiz. Hepinize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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