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Başkan Yüksel Ergene’de kapı kapı geziyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergeneli vatandaşların ekmek ve ilaç başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı gezdi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergeneli vatandaşların ekmek ve ilaç başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı gezdi. Başkan Yüksel özellikle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçlarını bizzat teslim etti.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmayan vatandaşlar başta olmak üzere Ergenelilerin ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı gezen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu zor günlerde en birinci görevimiz halkımızın yanında olmaktır” dedi.
Sokağa çıkma yasağı uygulandığı zamanlar da dahi adeta sokaklardan eve girmeyen Başkan Yüksel beraberinde belediye ekipleri ve belediyeye ait ekmek aracı ile birlikte Ergene’yi mahalle mahalle sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek dağıttı.
Ergene’de her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Yüksel, “Yaşadığımız bu zor süreçte her zamankinden daha fazla vatandaşımızın yanında olmalıyız. Onlar için sahada var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kapılarını çalıp isteklerini soruyoruz. Evinde kalmak zorunda olan vatandaşlarımızı bu süreçte ekmeksiz, aşsız bırakmayacağız” diye konuştu.
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılayan Başkan Yüksel ayrıca hasta ve yaşlı olan vatandaşların ilaçlarını almak için eczanelerden de alışveriş yaptı.

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