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Başkan Yüksel, pazarcı esnafını ziyaret etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.05.2020 18:01 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti. Yüksel, pazar esnafının sorunlarını dinledi, yapılacak yeni kapalı semt pazarı hakkında bilgi verdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ile birlikte salgın tedbirlerini de denetleyen Yüksel, esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek zor günlerden geçen esnafa moral desteği verdi.
Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ziyarette pazarcılara hayırlı işler dileyen Yüksel, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gıda ihtiyaçlarını temin etmeye çalışan vatandaşların da taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

“Daha güzel günlerde daha sık bir araya geleceğiz”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Salgın, hepimizden çok esnafımızı etkiledi. Bizler de kendilerine destek olmak için Perşembe pazarımıza ziyarette bulunduk. Burada yeni yapacağımız Pazar yerimizle ilgili esnafımıza bilgi verdik. Modern Pazar yerimiz hazır olduğunda hem esnafımız daha rahat şartlarda işini yapacak hem de vatandaşlarımızın pazar alışverişi daha keyifli hale gelecek. Bu karanlık günleri geride bıraktığımızda hep birlikte daha güzel günlerde daha sık bir araya geleceğiz inşallah” diye konuştu.

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