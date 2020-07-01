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Başkan Yüksel sanayi esnafını dinledi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eski Sanayi Sitesi ile 100.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eski Sanayi Sitesi ile 100. Yıl Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulundu. Her iki sanayi sitesinde de yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Yüksel, esnafla fikir alışverişinde bulunarak taleplerini not etti.
Bütün yolları sıcak asfaltla kaplanan, su baskınlarının önüne geçmek için kaldırımların kotu yükseltilen, dükkânların dış cepheleri boyanarak bütün çehresi değiştirilen Eski Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnafla çay içerek sohbet etti. Eski Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Başkan Yüksel, talep ve önerileri de not etti. Yepyeni bir görünüme kavuşan ve yolları tamamen yenilenen Eski Sanayi Sitesi için Başkan Yüksel’e teşekkür eden meslek erbapları, yıllardır çözülemeyen sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturan Süleymanpaşa Belediyesine ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine takdirlerini ilettiler.
100. Yıl Sanayi Sitesi’ni de ziyaret eden Yüksel, burada da esnafla bir araya geldi. 100. Yıl Sanayi Sitesi’nin her iki girişinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktaran Başkan Yüksel, detayları esnafla paylaştı ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esnafla fikir alışverişinde bulunan Yüksel, 100. Yıl Sanayi Sitesi için öncelikli ihtiyaçların en kısa sürede tespit edilerek çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren sanayi sitesi sakinleri de Başkan Yüksel’e teşekkür ettiler.

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